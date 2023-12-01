На Прикарпатье временно ограничили движение грузовиков на трассах – где именно

Из-за непогоды в двух областях вводят ограничения на движение для крупногабаритных и грузовых транспортных средств

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области

В связи с непогодой на Прикарпатье вводят временные ограничения на движение по дорогам для крупногабаритных и грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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" Тернопольскую область охватила непогода: интенсивный снегопад, ветер вызывает образование снежных заносов, а на дорогах образуется гололед. По состоянию на данный момент выпало более 30 сантиметров снега", – объясняет Служба.

Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций и ликвидировать последствия метели, ведомство ввело временное ограничение движения крупногабаритных и грузовых транспортных средств:

→ с 22:00 ограничено движение грузовиков на дороге Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь от поселка Дружба до границы с Ивано-Франковской областью.

→ Движение по трассе Н-18 в Ивано-Франковской области также ограничено.

Ориентировочный срок ограничения движения транспортных средств 5 часов (т.е. до 3:00 2 декабря), о возобновлении движения сообщат дополнительно.

На легковой транспорт ограничение не распространяется, отмечают в Службе.

На дорогах области в усиленном режиме продолжает работать снегоуборочная техника.

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В Ивано-Франковской области с 18:00 1 декабря ограничено транспортное сообщение для крупногабаритных и грузовых транспортных средств, которые по своим техническим характеристикам не имеют возможности осуществлять движение в сложных погодных условиях, без цепей против скольжения, на:

→ Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь, км 11+340 – км 33+811 (от города Тисменица до границы Тернопольской области);

→ Н-09 Мукачево – Львов, км 376+687 – км 395+332 (от города Рогатин до границы Львовской области);

→ Н-10 Стрый – Черновцы, км 16+411 – 52+280 (от границ Львовской области до села Креховичи Калушского района).

Ориентировочно движение ограничено до 23:59, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отметила служба.

На дорогах области в усиленном режиме продолжает работать вся необходимая техника, отмечает ведомство.

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