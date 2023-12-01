На Прикарпатті тимчасово обмежили рух вантажівок на трасах – де саме
У зв'язку з негодою на Прикарпатті вводять тимчасові обмеження на рух автошляхами для великогабаритних та вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській та Івано-Франківській областях.
"Тернопільську область охопила негода: інтенсивний снігопад, вітер спричиняє утворення снігових переметів, а на дорогах утворюється ожеледиця. Станом на даний час випало більш ніж 30 сантиметрів снігу", – пояснює Служба.
Аби запобігти виникненню аварійних ситуацій та ліквідувати наслідки заметілі, відомство ввело тимчасове обмеження руху великогабаритних та вантажних транспортних засобів:
→ з 22:00 обмежено рух вантажівок на дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль від селища Дружба до межі з Івано-Франківською областю.
→ Рух трасою Н-18 в Івано-Франківській області також обмежено.
Орієнтовний термін обмеження руху транспортних засобів 5 годин (тобто до 3:00 2 грудня), про відновлення руху повідомлять додатково.
На легковий транспорт обмеження не поширюється, зауважують у Службі.
На дорогах області в посиленому режимі продовжує працювати снігоприбиральна техніка.
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У Івано-Франківській області з 18:00 1 грудня обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів, які за своїми технічними характеристиками не мають змоги здійснювати рух у складних погодних умовах, без ланцюгів проти ковзання, на:
→ Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, км 11+340 – км 33+811 (від міста Тисмениця до межі Тернопільської області);
→ Н-09 Мукачево – Львів, км 376+687 – км 395+332 (від міста Рогатин до межі Львівської області);
→ Н-10 Стрий – Чернівці, км 16+411 – 52+280 (від межі Львівської області до села Креховичі Калуського району).
Орієнтовно рух обмежено до 23:59, про відновлення руху буде повідомлено додатково, зазначила служба.
На дорогах області в посиленому режимі продовжує працювати уся необхідна техніка, зауважує відомство.
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