На Прикарпатті тимчасово обмежили рух вантажівок на трасах – де саме

Через негоду у двох областях вводять обмеження на рух для великогабаритних та вантажних транспортних засобів

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

У зв'язку з негодою на Прикарпатті вводять тимчасові обмеження на рух автошляхами для великогабаритних та вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Тернопільську область охопила негода: інтенсивний снігопад, вітер спричиняє утворення снігових переметів, а на дорогах утворюється ожеледиця. Станом на даний час випало більш ніж 30 сантиметрів снігу", – пояснює Служба.

Аби запобігти виникненню аварійних ситуацій та ліквідувати наслідки заметілі, відомство ввело тимчасове обмеження руху великогабаритних та вантажних транспортних засобів:

→ з 22:00 обмежено рух вантажівок на дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль від селища Дружба до межі з Івано-Франківською областю.

→ Рух трасою Н-18 в Івано-Франківській області також обмежено.

Орієнтовний термін обмеження руху транспортних засобів 5 годин (тобто до 3:00 2 грудня), про відновлення руху повідомлять додатково.

На легковий транспорт обмеження не поширюється, зауважують у Службі.

На дорогах області в посиленому режимі продовжує працювати снігоприбиральна техніка.

Читайте також: У Києві зафіксували рекорд швидкості вітру

У Івано-Франківській області з 18:00 1 грудня обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів, які за своїми технічними характеристиками не мають змоги здійснювати рух у складних погодних умовах, без ланцюгів проти ковзання, на:

→ Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, км 11+340 – км 33+811 (від міста Тисмениця до межі Тернопільської області);

→ Н-09 Мукачево – Львів, км 376+687 – км 395+332 (від міста Рогатин до межі Львівської області);

→ Н-10 Стрий – Чернівці, км 16+411 – 52+280 (від межі Львівської області до села Креховичі Калуського району).

Орієнтовно рух обмежено до 23:59, про відновлення руху буде повідомлено додатково, зазначила служба.

На дорогах області в посиленому режимі продовжує працювати уся необхідна техніка, зауважує відомство.

Читайте також: Негода. В Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень. Стоїть траса до Києва: відео