RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Негода. В Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень. Стоїть траса до Києва: відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 09:01
Відео: Одеська міскрада
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

В Одесі через негоду та сильний вітер на одній із районних котелень великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень і відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", – написав він близько 02:00.

Фото: соцмережі

Окрім того, на ранок 27 листопада в Одесі зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих.

Фото: соцмережі

Окрім того, за даними Telegram-каналів, на трасі Одеса-Київ водії стоять у снігових заметах від учорашнього дня, понад 12 годин. Як повідомляють користувачі соцмережі, у деяких людей закінчується пальне і продовольчі запаси, а в машинах перебувають діти. 

  • Із 7.30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.
  •  На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів.
  • На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів.
  • Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева.

Дивіться також: В окупованому Криму вирує шторм: тотальний блекаут, падіння дерев, потоп – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
погодаодесагеннадій трухановнепогодаолег кіпер

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 