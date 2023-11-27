В Одесі через негоду та сильний вітер на одній із районних котелень великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

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"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень і відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", – написав він близько 02:00.

Окрім того, на ранок 27 листопада в Одесі зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих.

Окрім того, за даними Telegram-каналів, на трасі Одеса-Київ водії стоять у снігових заметах від учорашнього дня, понад 12 годин. Як повідомляють користувачі соцмережі, у деяких людей закінчується пальне і продовольчі запаси, а в машинах перебувають діти.

Із 7.30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.

На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів.

На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів.

Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева.

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