В Одесі через негоду та сильний вітер на одній із районних котелень великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень і відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", – написав він близько 02:00.
Окрім того, на ранок 27 листопада в Одесі зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих.
Окрім того, за даними Telegram-каналів, на трасі Одеса-Київ водії стоять у снігових заметах від учорашнього дня, понад 12 годин. Як повідомляють користувачі соцмережі, у деяких людей закінчується пальне і продовольчі запаси, а в машинах перебувають діти.
- Із 7.30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.
- На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів.
- На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів.
- Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева.
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