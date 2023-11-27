В Одессе из-за непогоды и сильного ветра на одной из районных котельных большой мощности произошла авария — упала труба высотой более 100 метров. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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"Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", – написал он около 02:00.

Кроме того, на утро 27 ноября в Одессе зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта – сейчас большинство троллейбусов и трамваев не курсируют.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что по состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших.

Кроме того, по данным Telegram-каналов, на трассе Одесса-Киев водители стоят в снежных заносах со вчерашнего дня, более 12 часов. Как сообщают пользователи соцсети, у некоторых людей кончается топливо и продовольственные запасы, а в машинах находятся дети.

С 7.30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом.

В Полтавской области из-за ухудшения погоды обесточены 437 населенных пунктов.

В Черниговской области без света жители 60 населенных пунктов.

Штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя, пишет горсовет. Из-за непогоды в разных районах массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья.

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