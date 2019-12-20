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На пункте пропуска Чонгар завершили строительство сервисной зоны

На пункте пропуска Чонгар завершили строительство сервисной зоны - Фото
кпвв чонгар
20.12.2019, 06:27

Глава Херсонской облгосадминистрации отметил, что на Чонгаре планируют реализацию хаба

На контрольно-пропускном пункте Чонгар, который находится на административной границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью, завершили строительство сервисной зоны, но объекты пока не запущены. Об этом во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ Каланчак сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, сообщает Крым.Реалии.

"На Чонгаре завершили строительство сервисной зоны. Но там не запущены объекты, так как на Чонгаре мы планируем реализацию хаба - совершенно иного подхода к предоставлению административных услуг. Сейчас работаем над архитектурой предоставления услуг в этом хабе", - отметил Гусев.

  • 15 июля президент Владимир Зеленский на совещании по обустройству блокпостов Чонгар и Каланчак заявил, что новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев должен закончить проект до 20 декабря. В противном случае чиновник будет вынужден покинуть свой пост.

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кпвв чонгар Юрий Гусев
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