На пункте пропуска Чонгар завершили строительство сервисной зоны

На контрольно-пропускном пункте Чонгар, который находится на административной границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью, завершили строительство сервисной зоны, но объекты пока не запущены. Об этом во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ Каланчак сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, сообщает Крым.Реалии.
"На Чонгаре завершили строительство сервисной зоны. Но там не запущены объекты, так как на Чонгаре мы планируем реализацию хаба - совершенно иного подхода к предоставлению административных услуг. Сейчас работаем над архитектурой предоставления услуг в этом хабе", - отметил Гусев.
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