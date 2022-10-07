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На юге оккупанты недосчитались "Аллигатора" – это 234-й с февраля сбитый вертолет россиян

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 10:52
На юге оккупанты недосчитались
Вертолет оккупационной армии РФ в Украине (иллюстративное фото)

Утром 7 октября на южном фронте Силы обороны Украины уничтожили ударно-разведывательный вертолет российских захватчиков Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили Воздушные силы.

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"Сбит очередной "Аллигатор" русни", – рапортовали военные.

Произошел удачный боевой эпизод около 08:00.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

"Отличилось" зенитно-ракетное подразделение воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ.

На этот момент враг потерял в ходе полномасштабной войны против Украины 266 самолетов и 234 (вместе с этим) вертолета.

  • 3 октября спецназ "Альфы" СБУ показал, как уничтожает Ка-52 на Запорожском направлении.
Євген Пилипенко
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