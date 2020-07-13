На Закарпатье больницы второй и третьей волны COVID-19 заполнены на 90%

Больницы области нуждаются в кислородных концентраторах

В Закарпатской области кровати в больницах второй и третьей волны эпидемии коронавируса на 90% заполнены пациентами с COVID-19, в медучреждениях не хватает кислородных концентраторов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Отмечается, что эти больницы приобщили к приему больных COVID-19 18 июня. Последние три недели медики фиксируют в области интенсивное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что сейчас область больше всего нуждается в кислородных концентраторах. "На сегодня 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны", - написали в ОГА.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, на Закарпатье по состоянию на утро 13 июля обнаружено 3988 больных COVID-19, выздоровели 1265, умерли 139.

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Наталия Медведева

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