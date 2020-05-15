На Закарпатье нардепу во двор бросили коктейль Молотова

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На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Инцидент произошел сегодня ночью в селе Невицкое. "Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог", - заявляют в полиции.

Хозяевам удалось потушить пожар самостоятельно, никто не пострадал. На месте происшествия работали эксперты-криминалисты и кинологи. Сейчас устанавливается личность поджигателя.

По данным местного сайта 0312, речь идет о нардепе от партии Слуга народа Михаиле Лабе.

10 июля 2019 года в Киеве неизвестные напали на нардепа. Инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный. 44-летнего местного жителя задержала охрана депутата.

неизвестные напали 22 января в центре Киева произошла драка с участием нардепа Кивы.