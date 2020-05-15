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На Закарпатье нардепу во двор бросили коктейль Молотова

На Закарпатье нардепу во двор бросили коктейль Молотова - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
15.05.2020, 11:34

Пожар во дворе народного депутата удалось потушить, никто не пострадал

На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Инцидент произошел сегодня ночью в селе Невицкое. "Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог", - заявляют в полиции. 

Хозяевам удалось потушить пожар самостоятельно, никто не пострадал. На месте происшествия работали эксперты-криминалисты и кинологи. Сейчас устанавливается личность поджигателя. 

По данным местного сайта 0312, речь идет о нардепе от партии Слуга народа Михаиле Лабе.

  • 10 июля 2019 года в Киеве неизвестные напали на нардепа. Инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями возле парка Молодежный. 44-летнего местного жителя задержала охрана депутата.
  • 22 января в центре Киева произошла драка с участием нардепа Кивы. 
Владислав Сердюк
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