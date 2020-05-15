На Закарпатье нардепу во двор бросили коктейль Молотова

На Закарпатье неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Инцидент произошел сегодня ночью в селе Невицкое. "Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог", - заявляют в полиции.
Хозяевам удалось потушить пожар самостоятельно, никто не пострадал. На месте происшествия работали эксперты-криминалисты и кинологи. Сейчас устанавливается личность поджигателя.
По данным местного сайта 0312, речь идет о нардепе от партии Слуга народа Михаиле Лабе.