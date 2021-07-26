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На Закарпатье выявили новые случаи дельта-штамма COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 15:30
На Закарпатье выявили новые случаи дельта-штамма COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео Радио Свобода

На Закарпатье у двух пациентов из Ужгорода выявили подозрение на мутацию коронавируса – штамм дельта. Всего на Закарпатье уже шесть подозрений на дельта-штамм пишет Zaxid.net со ссылкой на врача-эпидемиолога Закарпатского центра контроля и профилактики заболеваний Любовь Данич.

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"Выявлены мутации вируса. Но эти образцы нуждаются в исследовании методом секвенирования, чтобы подтвердить, что это именно коронавирус "дельта". Сейчас мы ждем итоговые результаты", – отметила Данич.

Она отметила, что среди заболевших есть люди разного возраста – 18-35 лет и 60+. При этом, за границу ездили только несколько заболевших.

Официально на Закарпатье сейчас подтверждено два случая дельта-штамма.

Читайте также: Коронавирус. Штамм дельта вытеснит остальные через месяц-два – Ляшко

Дарья Мостовая
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закарпатье коронавирус COVID-19 дельта-штамм штамм дельта
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