Коронавирус. Во Львовской области подтвердили три случая штамма дельта
Во Львовской области подтвердили три случая заболевания коронавирусом, вызванные штаммом дельта. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
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По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, во время инкубационного периода двое из заболевших находились в Великобритании, один – в России.
Все трое проходили лечение в больнице, наблюдается позитивная динамика их состояния.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, всего в Киев на исследования в Центре общественного здоровья были отправлены шесть ПЦР-тестов из Львовской области с подозрением на штамм дельта.
- Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.
- 18 июня в ВОЗ заявили, что дельта-вариант COVID-19 становится доминирующим в мире. 14 июля – что штамм дельта распространился в 111 странах, а мир находится на ранней стадии новой волны пандемии.
- По прогнозу КШЭ, вспышка коронавируса в Украине может быть уже летом. В СНБО анонсировали более жесткие меры из-за штамма дельта.
- 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что штамм дельта вытеснит другие штаммы коронавируса в Украине через месяц-два.
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