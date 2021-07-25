Коронавирус. Во Львовской области подтвердили три случая штамма дельта

Во Львовской области подтвердили три случая заболевания коронавирусом, вызванные штаммом дельта. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

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По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, во время инкубационного периода двое из заболевших находились в Великобритании, один – в России.

Все трое проходили лечение в больнице, наблюдается позитивная динамика их состояния.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, всего в Киев на исследования в Центре общественного здоровья были отправлены шесть ПЦР-тестов из Львовской области с подозрением на штамм дельта.

Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.

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Денис Юдин

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