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Коронавирус. Во Львовской области подтвердили три случая штамма дельта

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 11:35
Коронавирус. Во Львовской области подтвердили три случая штамма дельта - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Во Львовской области подтвердили три случая заболевания коронавирусом, вызванные штаммом дельта. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

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По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, во время инкубационного периода двое из заболевших находились в Великобритании, один – в России.

Все трое проходили лечение в больнице, наблюдается позитивная динамика их состояния.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, всего в Киев на исследования в Центре общественного здоровья были отправлены шесть ПЦР-тестов из Львовской области с подозрением на штамм дельта.

Читайте также: Скольких нужно вакцинировать, чтобы избежать дельта-волны коронавируса: данные из Германии

Денис Юдин
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львовская область коронавирус COVID-19 штамм дельта
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