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НАБУ задержало на взятке главу облавтодора: его сразу уволили

НАБУ задержало на взятке главу облавтодора: его сразу уволили - Фото
Задержание главы николаевского облавтодора (Фото: НАБУ)
11.09.2019, 18:50

На задержание сразу отреагировали в Укравтодоре

По подозрению в получении взятки в среду был задержан руководитель Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как говорится в сообщении, чиновник был задержан во время получения $90 тысяч, которые, по данным детективов, были вторым траншем взятки в общей сумме свыше 2,5 млн гривень. Задержанному намерены сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

В то же время пресс-служба Укравтодора уже сообщила об увольнении Максименко после информации о его задержании. Там заявили что проведут в регионе внеочередной финансовый аудит и антикоррупционную проверку.

Как сообщалось, полиция провела обыски в Институте рака, искали "схемы" и взятки.

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