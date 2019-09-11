НАБУ задержало на взятке главу облавтодора: его сразу уволили

Задержание главы николаевского облавтодора (Фото: НАБУ)

По подозрению в получении взятки в среду был задержан руководитель Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как говорится в сообщении, чиновник был задержан во время получения $90 тысяч, которые, по данным детективов, были вторым траншем взятки в общей сумме свыше 2,5 млн гривень. Задержанному намерены сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

В то же время пресс-служба Укравтодора уже сообщила об увольнении Максименко после информации о его задержании. Там заявили что проведут в регионе внеочередной финансовый аудит и антикоррупционную проверку.

Как сообщалось, полиция провела обыски в Институте рака, искали "схемы" и взятки.

Читайте также: 22% считают, что украинцы дают взятки по своей инициативе - опрос