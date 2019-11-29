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Назначен новый прокурор Ивано-Франковской области

Назначен новый прокурор Ивано-Франковской области - Фото
прокуратура.jpg
29.11.2019, 10:38

В органах прокуратуры новый прокурор работает с 2003 года

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Ивано-Франковской области Юрия Фреишина. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

28 ноября заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил Фреишина коллективу прокуратуры.

Фреишин родился в 1981 году в г. Калуше Ивано-Франковской области, в органах прокуратуры работает с 2003 года. До назначения на должность прокурора области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания гособвинения управления надзора в уголовном производстве.

За 2018 год Фреишин задекларировал доход в виде зарплаты в размере 490859 грн и наличные средства в сумме 500000 грн. Также на него зарегистрирован грузовик ЗиЛ 1978 года выпуска. Фреишин и сего семья владеют тремя квартирами в Ивано-Франковске и пятью земельными участками в Ивано-Франковске и области.

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прокуратура Ивано-Франковская область руслан рябошапка юрий фреишин
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