Назначен новый прокурор Ивано-Франковской области

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Ивано-Франковской области Юрия Фреишина. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

28 ноября заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил Фреишина коллективу прокуратуры.

Фреишин родился в 1981 году в г. Калуше Ивано-Франковской области, в органах прокуратуры работает с 2003 года. До назначения на должность прокурора области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания гособвинения управления надзора в уголовном производстве.

За 2018 год Фреишин задекларировал доход в виде зарплаты в размере 490859 грн и наличные средства в сумме 500000 грн. Также на него зарегистрирован грузовик ЗиЛ 1978 года выпуска. Фреишин и сего семья владеют тремя квартирами в Ивано-Франковске и пятью земельными участками в Ивано-Франковске и области.

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