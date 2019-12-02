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Назначен новый прокурор Луганской области

Назначен новый прокурор Луганской области - Фото
Алексей Ляшенко (Фото - пресс-служба ГПУ)
02.12.2019, 13:32

Алексей Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Луганской области Алексея Ляшенко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В понедельник заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов официально представил Ляшенко коллективу. Мамедов также отметил, что в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы управления департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В Луганской области в этом направлении будет работать Константин Караман.

Ляшенко родился 21 марта 1985 года в Харькове, в органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил. Является участником боевых действий.

За 2018 год Ляшенко зарегистрировал доход в форме зарплаты в Генпрокуратуре и Военной прокуратуре объединенных сил на общую сумму 730299 грн, материальную помощь на общую сумму 11585 грн и иные доходы в размере 29377 грн. Ляшенко и его семья владеют четырьмя квартирами в Сумах, Харькове и Северодонецке, недостроенной квартирой в Харькове, жилым домом в Харьковской области, двумя земельными участками в Харьковской области. В соответствии с декларацией, у новоназначенного прокурора один автомобиль - Toyota Prado 2003 года выпуска.

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