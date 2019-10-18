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Рябошапка назначил прокурора АРК своим заместителем

Рябошапка назначил прокурора АРК своим заместителем - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: прокуратура АРК)
18.10.2019, 21:29

С 2016 года он работает главой прокуратуры Крыма, которая располагается в Киеве

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября, подписал приказ о назначении себе еще одного заместителя, передает пресс-служба ГПУ.

Им стал нынешний глава прокуратуры Автономной республики Крым, которая из-за оккупации полуострова располагается в Киеве, Гюндуз Мамедов. 

Справка. Мамедов имеет два высших образования: в 1996 году окончил Одесский госуниверситет имени Мечникова, а в 2013-м - Одесский национальный экономический университет. С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя. В 2012-13 годах работал в аппарате прокуратуры Киевской области, а с декабря 2012 по июль 2014-го - в Днепровской экологической прокуратуре. 

В июле 2014 года Мамедова назначили прокурором Одессы, а в декабре 2015-го - зампрокурора Одесской области. С августа 2016-го возглавляет прокуратуру АРК. Кандидат юридических наук.

Таким образом, теперь у Рябошапки стало пять заместителей: первый - Виталий Касько и еще четверо - Виктор Чумак (главный военный прокурор), Виктор Трепак, Назар Холодницкий (глава САП) и Гюндуз Мамедов.

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Гюндуз Мамедов руслан рябошапка генпрокуратура заместитель генпрокурора
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