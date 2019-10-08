Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он

Справка. Виктор Трепак в 1997 закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франка, в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Нацакадемии внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины.

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка.

Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.