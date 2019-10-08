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Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он

Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он - Фото
Трепак Виктор (Фото: Facebook)
08.10.2019, 10:07

8 октября 2019 года соответствующий указ был подписан генеральным прокурором Русланом Рябошапкой

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ о назначении Виктора Трепака заместителем генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

Справка. Виктор Трепак в 1997 закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франка, в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Нацакадемии внутренних дел по специальности "правоведение". 

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины. 

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. 

С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка. 

Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

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гпу руслан рябошапка виктор трепак
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