Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка назначил прокурора одной из восточных областей: фото

Рябошапка назначил прокурора одной из восточных областей: фото - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.09.2019, 22:47

Новый прокурор до этого работал в одной из местных прокуратур Харьковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового руководителя прокуратуры Харьковской области. Об этом со ссылкой на заявление генпрокурора пишет Украинская правда.

Прокуратуру Харьковской области назначил уже экс-глава местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - говорится в указе Рябошапки.

Основанием для увольнения Фильчакова из местной прокуратуры является его заявление.

Александр Фильчаков (Фото: скриншот видео Суспільне Харків)

Читайте также: Рябошапка распрощался с заместителями Кизем и Столярчуком

Напишите нам
харьковская область прокурор руслан рябошапка прокуратура
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 