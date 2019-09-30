Рябошапка назначил прокурора одной из восточных областей: фото

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового руководителя прокуратуры Харьковской области. Об этом со ссылкой на заявление генпрокурора пишет Украинская правда.

Прокуратуру Харьковской области назначил уже экс-глава местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - говорится в указе Рябошапки.

Основанием для увольнения Фильчакова из местной прокуратуры является его заявление.

Александр Фильчаков (Фото: скриншот видео Суспільне Харків)

26 сентября Рябошапка распорядился уволить тогдашнего руководителя прокуратуры области Юрия Данильченко.

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