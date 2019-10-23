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Прокуратура Крыма получила нового руководителя: фото

Прокуратура Крыма получила нового руководителя: фото - Фото
Игорь Поночовный и Гюндуз Мамедов (Фото: прокуратура АРК)
23.10.2019, 19:16

Ведомство возглавил уже бывший заместитель прокурора АРК

Главой прокуратуры Автономной республики Крым, которая из-за оккупации полуострова располагается в Киеве, назначен Игорь Поночовный. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Нового руководителя ведомства представил его предшественник - ныне заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Гюндуз Мамедов. До этого Поночовный работал заместителем Мамедова в прокуратуре АРК. Новый прокурор полуострова отметил, что продолжит реализацию задач, определенных ранее.

"Ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без нашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях", - заверил он.

Справка. Игорь Поночовный родился 7 октября 1987 года в Киевской области. В 2009 году окончил Нациоанльную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в районных и городской прокуратуре Киева, в том числе на руководящих постах. В декабре 2017 года начал работу в прокуратуре АРК, где позже занял должность заместителя прокурора.

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прокуратура АРК Крым прокуратура Игорь Поночовный
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