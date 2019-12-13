Назначен новый прокурор Полтаской области

Ярослав Голинский (Фото: Facebook)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Ярослава Голинского прокурором полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

12 декабря заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил Голинского коллективу.

Голинский родился в апреле 1985 года в Тернополе. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.

За 2018 год Голинский задекларировал зарплату в прокуратурах Волынской и Киевской области на общую сумму 626 691 грн, помощь по уходу за ребенком 10 320 грн, доход от отчуждения движимого имущества 235 000 грн. Наличными Голинский и жена задекларировали 200000 грн и $9 000. Голинский и его жена владеют квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Согласно декларации, жена Голинского владеет автомобилем Сitroen 2008 года выпуска.

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