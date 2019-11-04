BIHUS info: Прокурор достроил в столичном ЖК целый этаж - видео

Прокурор ГПУ Константин Кулик незаконно достроил 14 этаж в жилищном комплексе, где он проживает вместе с сожительницей и их общими детьми. Об этом говорится в расследовании проекта BIHUS info.

По словам журналиста, в одном из домов комплекса Дипломат-холл на Жилянской, 59 по документам должно быть 13 этажей. Фактически же - 14 этажей.

При этом представители ОСББ говорят, что на этот 14-й этаж никто попасть не может, вход на него только через квартиру.

"Кто может позволить себе достроить еще один этаж в одном из самых дорогих комплексов Киева? По нашей информации, это прокурор ГПУ Константин Кулик. Эту версию подтверждают в Дипломат-холле (название комплекса на Жилянской, 59, - ред.), потому что вход на новый этаж только у Кулика и его сожительницы", - говорится в программе.

По информации проекта, Кулику принадлежат две квартиры на 13-м этаже Дипломат-холла общей площадью более 400 кв м. Кроме них семья Кулика владеет двумя гаражами и помещением на крыше, утверждают журналисты.

Площадь этого помещения, по документам, 88 кв м, и записано оно на сожительницу Кулика Ирину Немец, говорится расследовании. При этом отмечается, что "площадь сейчас раздулась в несколько раз".

Программа приводит вывод Государственной архитектурно-строительной инспекции, согласно которому строительство на крыше Дипломат-холла незаконно.