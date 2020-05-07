Неожиданно. В Карпатах выпало 15 метров снега - фото, видео

Фото: facebook.com/tsoua2020

В Карпаты неожиданно вернулась зима: снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье. Но, несмотря на непогоду, грибной сезон местные уже объявили открытым. Об этом сообщил местный портал mucachevo.net.

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Видео поднявшейся метели вечером 6 мая опубликовал в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост. Спасатели рекомендовали местным жителям воздержаться от походов в горы. По состоянию на сегодня уже выпало 15 метров снега, говорится в утреннем сообщении спасательной службы.

Тем временем в сети делятся фотографиями заснеженных деревьев и белых грибов, сезон которых, по утверждениям местных, уже начался.

Как отмечают местные жители, снег для грибов в Карпатах не помеха и на "тихую охоту" можно ходить даже зимой.

6 мая сообщалось, что во Львове и области выпал снег - фото, видео.

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