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В Украину идет циклон: где резко ухудшится погода - карта

В Украину идет циклон: где резко ухудшится погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
07.05.2020, 08:41

По прогнозам синоптиков, в Карпатах - мокрый снег, в течение суток на западе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

По данным Укргидрометцентра, 7 мая утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях - дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах - мокрый сне, в течение суток в западных областях порывы ветра будут до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Карта погоды на 7 мая

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты.

Температура воздуха днем в основном + 8, + 14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в центре, на юге и в Сумской области + 12, + 17 градусов, в восточных областях + 15, + 20 градусов.

В Киеве - дождь, днем ​​+10, +13 градусов, порывистый ветер.

  • 6 мая Укргидрометцентр предупреждал, что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы.

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Арина Толина
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Наталья Диденко ветер погода снег дождь карта циклон
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