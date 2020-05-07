В Украину идет циклон: где резко ухудшится погода - карта

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По данным Укргидрометцентра, 7 мая утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях - дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах - мокрый сне, в течение суток в западных областях порывы ветра будут до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты.

Температура воздуха днем в основном + 8, + 14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в центре, на юге и в Сумской области + 12, + 17 градусов, в восточных областях + 15, + 20 градусов.

В Киеве - дождь, днем ​​+10, +13 градусов, порывистый ветер.

Укргидрометцентр предупреждал , что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы. 6 мая

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