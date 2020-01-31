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"Нет русскому миру". В Днепре пикетировали кинофестиваль - фото

"Нет русскому миру". В Днепре пикетировали кинофестиваль - фото - Фото
Фото: radiosvoboda.org
31.01.2020, 07:06

На кинофестивале представлены десять российских фильмов, только один украинского производства

Вечером 30 января в Днепре активисты пикетировали международный кинофестиваль "Киноассамблея на Днепре", который проходит при поддержке Украинской православной церкви (МП). Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько десятков человек собрались под зданием Дома союзов, где открывался фестиваль, с плакатами "Нет русскому миру", "Свободу узникам Кремля".

Среди них были представители общественных организаций, ветераны боевых действий на Донбассе, родители погибших военных, волонтеры.

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Одна из участниц акции Людмила Кострюкова отметила, что пикетчиков возмутило то, что среди фильмов-участников фестиваля десять фильмов производства России и только один - украинский.

Фото: radiosvoboda.org

"Есть хорошие украинские фильмы, например, "Миф" об участнике АТО - известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор", - сказала она.

Участники акции также возмущались названием одного из фильмов, предложенных для просмотра - "Герой империи". Один из активистов требовал от организаторов показать лицензионные разрешения на прокат фильмов в Днепре.

Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы - вне политики. Среди лент-участниц есть фильмы из Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

Часть пикетчиков смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, проконтролировать, содержат ли фильмы пророссийскую пропаганду, другая часть блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

В полиции заявили, что акция была мирной.

  • 23 сентября во временно оккупированном Крыму открывали в Ялте четвертый кинофестиваль "Евразийский мост". 
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