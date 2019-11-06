Николаевская область. Зеленский переназначил глав семи РГА

Президент Владимир Зеленский освободил и снова назначил глав семи районных государственных администраций в Николаевской области. Соответствующие распоряжения от 5 ноября размещены на сайте главы государства.
Речь идет о главах Арбузинской, Березнеговатской, Братской, Веселиновской, Домановской, Николаевской, Новоодесской райгосадминистраций.
Зеленский уволил их, а другими распоряжениями снова назначил тех же лиц на указанные должности.
Читайте также: Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход