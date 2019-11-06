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Николаевская область. Зеленский переназначил глав семи РГА

Николаевская область. Зеленский переназначил глав семи РГА - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
06.11.2019, 11:17

Речь идет о переназначении глав семи райгосадминистраций в регионе

Президент Владимир Зеленский освободил и снова назначил глав семи районных государственных администраций в Николаевской области. Соответствующие распоряжения от 5 ноября размещены на сайте главы государства.

Речь идет о главах Арбузинской, Березнеговатской, Братской, Веселиновской, Домановской, Николаевской, Новоодесской райгосадминистраций.

Зеленский уволил их, а  другими распоряжениями снова назначил тех же лиц на указанные должности.

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Владимир Зеленский РГА николавская область алексей гончарук
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