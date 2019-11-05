Гончарук о сокращении штата чиновников: Все шаги уже прочитаны

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

В 2020 году количество чиновников будет уменьшено даже не на 10%, как того потребовал ранее президент Владимир Зеленский, "а то и на больше процентов", как и число функций. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил глава правительства Алексей Гончарук.

"Все необходимые шаги", по словам премьера, уже просчитаны. Главную экономию у Гончарука прогнозируют за счет использования IT-инструментов - современных баз данных, которые позволят экономить время и иметь более точные данные.

"Мы сейчас как государство оперируем чрезвычайно неточными и некачественными данными. Уровень погрешности иногда просто ужасает. Мы иногда принимаем решения (как государство) просто вслепую, и это нужно прекращать", - заявил он.

Новая единая база данных, сказал Гончарук, даст возможность "делать вменяемые расчеты".

18 октября 2019 года Рада в первом чтении приняла закон о бюджете-2020. Вот его ключевые показатели.

25 октября президент Зеленский поставил задачу Минфину сократить в 2020-м на 10% расходы на чиновников. Сейчас в проекте бюджета на них заложено 88 млрд грн расходов (2,2% ВВП).

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