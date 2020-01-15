Норвегия передала оборудование пограничникам на Донбасс: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничникам, которые находятся в зоне операции объединенных сил, правительство Норвегии передало оборудование на сумму более 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В рамках реализации проекта международной технической помощи в Лисичанске состоялась передача оборудования для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации.

Фото: dpsu.gov.ua

Глава миссии Посольства Норвегии в Украине Фредерик Артур отметил, что важной целью этого проекта является укрепление потенциала пограничного ведомства в борьбе с незаконным перемещением источников ионизирующего излучения и ядерной контрабанды.

Правительство Норвегии в дальнейшем готово оказывать помощь пограничникам во всех сферах, где это необходимо.

Всего в рамках проекта предоставлены дозиметры, спектрометры, информационные табло и систему дезактивации.

Оборудование будет использоваться в контрольных пунктах въезда-выезда во время проверки людей и грузов на наличие в них запрещенных для перемещения через линию разграничения опасных предметов и материалов.