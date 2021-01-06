Новости западной Украины: в Буковеле сгорел отель, а Закарпатье затопило водой – видео

На Закарпатье и в Прикарпатье 2021 год начался не совсем удачно. В Яремче на Буковеле сгорел отель, а на Закарпатье произошло подтопление. Фото и видео выложили в сеть спасатели и местные жители.

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В ночь на 6 декабря на горнолыжном курорте Буковель случился пожар – сгорел один из отелей, расположенный в селе Поляница Ивано-Франковской области. Обошлось без жертв – хозяева вывели всех постояльцев из здания как только оно загорелось еще до прибытия пожарных. Но сам отель сгорел дотла: о причинах его возгорания пока не сообщается.

В это время на Закарпатье в одном из микрорайонов Ужгорода, Подлипниках, затопило улицы и дома – по словам местных жителей, подтопление произошло из-за сильных дождей, ливших накануне. Затопленными оказались не только дороги, но и колодцы с жилыми домами. Приехавшие спасатели начали откачивать воду.

В октябре в Тернополе затопило улицы и дома – виной всему стал проливной дождь: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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