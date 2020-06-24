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Наводнение на Прикарпатье: людей эвакуируют на лодках - фото, видео

Наводнение на Прикарпатье: людей эвакуируют на лодках - фото, видео - Фото
Эвакуация людей (фото -twitter.com AvakovArsen)
24.06.2020, 15:56

Спасатели эвакуировали 200 жителей поселка Ланчин

На Прикарпатье в поселке Ланчин  по состоянию на 24 июня подтоплены около 160 жилых домов. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

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По его словам, спасатели эвакуировали 200 человек.

Наводнение на Прикарпатье 24 июня

Фото: twitter.com/AvakovArsen

"Разрушены коммуникации (электричество и газ). Перебрасываем сюда крупногабаритную технику Нацгвардии, дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду", - отметил Аваков.

Видео: пресс-служба МВД

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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Арина Толина
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