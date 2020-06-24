Наводнение на Прикарпатье: людей эвакуируют на лодках - фото, видео

На Прикарпатье в поселке Ланчин по состоянию на 24 июня подтоплены около 160 жилых домов. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.
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По его словам, спасатели эвакуировали 200 человек.
Фото: twitter.com/AvakovArsen
"Разрушены коммуникации (электричество и газ). Перебрасываем сюда крупногабаритную технику Нацгвардии, дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду", - отметил Аваков.
Видео: пресс-служба МВД
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