Разрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видео

В результате наводнений в Ивано-Франковской области оказались подтопленными около 200 населенных пунктов, разрушены дамбы и дороги, жертвами стихии стали по меньшей мере три человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщаем пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, основной удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский и Рожняковский районы. Чиновник также опубликовал видео, снятое из самолета над пострадавшими регионами.

Галич.

Ивано-Фр. Стихия.

На месте с пм.

Дснс, Полиция, Нацгвардия.

Делаем, все что возможно и необходимо.

Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.

Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..

Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

"Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на семь метров - это уровень стихии 2008 года", - сказал министр.

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По данным МВД, в области разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов. Также повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Доставлять продукты питания в пострадавшие регионы будут с помощью авиации МВД. Вертолет уже загружен и ожидает разрешение на взлет во второй половине дня, на которую прогнозируют улучшение погодных условий.

23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуируют из аварийных домов.

начались сильные паводки 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации

Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем , главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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Фото - пресс-служба МВД, Arsen Avakov/Twitter