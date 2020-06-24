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24.06.2020, 11:23

Разрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видео

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Разрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видео
Разрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видео
Разрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видеоРазрушенные дамбы и дороги. МВД показало масштаб наводнений на Западе - видео

В результате наводнений в западных областях оказались разрушенными порядка 430 километров дорог, по меньшей мере три человека погибли, отмечают в МВД

В результате наводнений в Ивано-Франковской области оказались подтопленными около 200 населенных пунктов, разрушены дамбы и дороги, жертвами стихии стали по меньшей мере три человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщаем пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, основной удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский и Рожняковский районы. Чиновник также опубликовал видео, снятое из самолета над пострадавшими регионами.

"Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на семь метров - это уровень стихии 2008 года", - сказал министр.

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По данным МВД, в области разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов. Также повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Доставлять продукты питания в пострадавшие регионы будут с помощью авиации МВД. Вертолет уже загружен и ожидает разрешение на взлет во второй половине дня, на которую прогнозируют улучшение погодных условий.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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Фото - пресс-служба МВД, Arsen Avakov/Twitter

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Теги: мвд, арсен аваков, наводнение, львовская область, черновицкая область, западная украина, Ивано-Франковская область, паводки, верховина
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