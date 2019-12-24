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Люди ходят в туалет на заминированную территорию у КПВВ - ОБСЕ

Люди ходят в туалет на заминированную территорию у КПВВ - ОБСЕ - Фото
Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)
24.12.2019, 11:09

Также фиксируются большие очереди в сторону подконтрольной территории

Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что люди, ожидающие своей очереди на контрольных пунктах въезда-выезда со стороны ОРДЛО, в частности возле Кременца Донецкой области, вынуждены ходить в туалет на потенциально заминированную территорию. Об этом говорится в отчете миссии.

"Члены патруля миссии видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку, невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в отчете. По словам людей, единственные туалеты расположены у блокпоста.

По данным миссии, у блокпостов в Донецкой и Луганской областях наблюдается скопление автомобилей и пешеходов, большие очереди в сторону подконтрольной территории, некоторые вынуждены ночевать в автомобилях, дожидаясь своей очереди.

  • Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко  заявил, что проблема работы на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается не в ее мандате, а в его реализации и недостатке людей.

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