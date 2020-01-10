ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с Россией

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 9 января восемь тентованных грузовиков на неподконтрольном участке украинско-российской границы во временно оккупированной Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В течение примерно 65 минут, команда СММ видела, что в Украину въехали 29 автомобилей (в том числе 18 с табличками террористической организации ДНР), один тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками) и два автобуса (с табличками боевиков), а также вошли 10 пешеходов (женщины и мужчины разного возраста).

Из Украины выехали 39 автомобилей (в том числе 27 с российскими номерными знаками и восемь с табличками террористов), семь тентованных грузовиков (три с украинскими номерными знаками и четыре с табличками "ДНР") и четыре автобуса (один с российскими номерными знаками и три с табличками боевиков), а также вышли 14 человек.