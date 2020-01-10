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ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с Россией

ОБСЕ сообщила о ситуации на границе с Россией - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
10.01.2020, 09:37

По данным ОБСЕ, за час неподконрольный участок границы со страной-агрессором РФ пересекли восемь тентованных грузовиков

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 9 января восемь тентованных грузовиков на неподконтрольном участке украинско-российской границы во временно оккупированной Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В течение примерно 65 минут, команда СММ видела, что в Украину въехали 29 автомобилей (в том числе 18 с табличками террористической организации ДНР), один тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками) и два автобуса (с табличками боевиков), а также вошли 10 пешеходов (женщины и мужчины разного возраста).

Из Украины выехали 39 автомобилей (в том числе 27 с российскими номерными знаками и восемь с табличками террористов), семь тентованных грузовиков (три с украинскими номерными знаками и четыре с табличками "ДНР") и четыре автобуса (один с российскими номерными знаками и три с табличками боевиков), а также вышли 14 человек.

  • 29 ноября в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) миссия ОБСЕ впервые зафиксировала белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов).
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Россия граница обсе
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