ОБСЕ вне пунктов пропуска на границе с РФ зафиксировала передвижение транспорта

Фото: flickr СММ ОБСЕ

17 февраля примерно в одном километре к востоко-юго-востоку от населенного пункта Кузнецы (89 км к юго-востоку от Донецка) и неподалеку от неподконтрольного участка украинско-российской границы беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал свежие следы транспорта на заснеженной асфальтированной дороге, ведущей к границе, в районе, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба миссии.

19 февраля, пребывая в пункте пропуска на границе около Успенки (73 км к юго-востоку от Донецка) на протяжении 60 минут, наблюдатели видели, что в Украину въехали пять фургонов (один с украинскими номерными знаками и четыре с табличками террористической организации ДНР) и три тентованных грузовика (один с украинскими номерными знаками, один - с российскими и один с табличками боевиков), восемь автомобилей (два с российскими номерными знаками, один с украинскими и пять с табличками "ДНР").

Из Украины выехали 12 автомобилей (шесть с российскими номерными знаками, два с украинскими и четыре с табличками террористов), один автобус и три тентованных грузовика (все с табличками боевиков).

17 сентября 2019 года по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска Гуково и Донецк, где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на временно оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме. 14 февраля сообщалось , что с

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