Объявлены подозрения действующему и бывшему главам Хозяйственного суда Львовской области
Правоохранители разоблачили действующего и бывшего главу Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании взятки в размере $1 млн. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды).
Правоохранители задокументировали передачу части средств в размере $75 000.
В НАБУ уточнили, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.
По версии следствия, за $1 млн действующий и бывший главы Хозяйственного суда Львовской области обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей.
5 декабря Зеркало недели со ссылкой на неназванного собеседника в НАБУ сообщило, что правоохранители проводят обыски у главы Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и экс-главы Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.
- 2 декабря НАБУ сообщило о завершении расследования по делу бывшего министра аграрной политики Сольского.
- 3 декабря стало известно, что работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, адвоката Емельянова.