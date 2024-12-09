Объявлены подозрения действующему и бывшему главам Хозяйственного суда Львовской области

НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ)

Правоохранители разоблачили действующего и бывшего главу Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании взятки в размере $1 млн. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды).

Правоохранители задокументировали передачу части средств в размере $75 000.

В НАБУ уточнили, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

По версии следствия, за $1 млн действующий и бывший главы Хозяйственного суда Львовской области обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей.

5 декабря Зеркало недели со ссылкой на неназванного собеседника в НАБУ сообщило, что правоохранители проводят обыски у главы Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и экс-главы Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Фото: НАБУ