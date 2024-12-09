Оголошено підозри чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба НАБУ)

Правоохоронці викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області на вимаганні від представника приватної компанії хабаря у розмірі $1 млн. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Правоохоронці задокументували передання частини коштів у розмірі $75 000.

У НАБУ уточнили, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За версією слідства, за $1 млн чинний та колишній голови Господарського суду Львівської області обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

5 грудня Дзеркало тижня із посиланням на неназваного співрозмовника в НАБУ повідомило, що правоохоронці проводять обшуки в очільника Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та ексглави Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Фото: НАБУ