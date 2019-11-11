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Иностранец напал с ножом на пограничника под Одессой

Иностранец напал с ножом на пограничника под Одессой - Фото
Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook
11.11.2019, 10:25

Инцидент произошел на молдавско-украинской границе

В Одесской области вооруженный ножом гражданин Молдовы напал на пограничника. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Местные жители сообщили пограничникам, что заметили неизвестного, который двигался от границы с Молдовой в глубь Украины. Когда мужчина увидел члена спецотряда пограничников, он попытался напасть на него с ножом, однако был обезврежен.

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Сообщается, что задержанный незаконно пересек границу для того, чтобы скрыться от уголовного наказания за убийство, которое он совершил на территории непризнанного так называемого Приднестровья.

Правоохранители устанавливают детали происшествия.

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