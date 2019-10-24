Три паспорта, в розыске Интерпола. В Харькове арестовали мужчину

Заседание суда (фото - UA:Харків)

Киевский райсуд Харькова отправил в СИЗО на 40 дней подозреваемого в убийствах на территориях РФ Андрея Зиму. Об этом из зала суда сообщает UA:Харків.

В ходе заседания стало известно, что четыре года назад его объявил в розыск Интерпол. Также выяснилось, что у подозреваемого было три паспорта на разные имена.

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- У вас по сути три фамилии: Чабанов, Вельминський и Зима, да?, - спросила судья по делу Светлана Шаренко.

- Нет, Чабанов и Зима - это мои настоящие фамилии, - ответил подозреваемый.

- А Вельминський - вымышленная?

- А Вельминський просто поддельная. Когда РФ объявила меня в розыск, я не мог жить по своим документам на территории Украины. Мне сделали вот такие документы. Они поддельные.

Защитник Зимы заявляет, что это "не тот Чабанов", которого разыскивает Россия. Он намерен обжаловать решение суда.

Источник сообщает, что подозреваемый будет находиться в СИЗО 40 суток до поступления запроса на его выдачу от компетентных органов РФ.

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