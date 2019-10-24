Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Три паспорта, в розыске Интерпола. В Харькове арестовали мужчину

Три паспорта, в розыске Интерпола. В Харькове арестовали мужчину - Фото
Заседание суда (фото - UA:Харків)
24.10.2019, 13:55

В ходе заседания мужчина признался, что имел поддельные документы

Киевский райсуд Харькова отправил в СИЗО на 40 дней подозреваемого в убийствах на территориях РФ Андрея Зиму. Об этом из зала суда сообщает UA:Харків.

В ходе заседания стало известно, что четыре года назад его объявил в розыск Интерпол. Также выяснилось, что у подозреваемого было три паспорта на разные имена.

Читайте также: В центре Харькова стреляли в мужчин: "злоумышленники" сбежали

- У вас по сути три фамилии: Чабанов, Вельминський и Зима, да?, - спросила судья по делу Светлана Шаренко.

- Нет, Чабанов и Зима - это мои настоящие фамилии, - ответил подозреваемый.

- А Вельминський - вымышленная?

- А Вельминський просто поддельная. Когда РФ объявила меня в розыск, я не мог жить по своим документам на территории Украины. Мне сделали вот такие документы. Они поддельные.

Защитник Зимы заявляет, что это "не тот Чабанов", которого разыскивает Россия. Он намерен обжаловать решение суда.

Источник сообщает, что подозреваемый будет находиться в СИЗО 40 суток до поступления запроса на его выдачу от компетентных органов РФ.  

Читайте также: Теракт в Харькове. Адвокат отказался защищать обвиняемого

Напишите нам
чабанов интерпол убийство Харьков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 