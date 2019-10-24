Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Теракт в Харькове. Адвокат отказался защищать обвиняемого

Теракт в Харькове. Адвокат отказался защищать обвиняемого - Фото
Виктор Тетюцкий (фото - UA:Харків)
24.10.2019, 10:39

Антона Шевченко, как бесплатного защитника, назначили две недели назад, когда Тетюцкий отказался от предыдущего адвоката

Адвокат Антон Шевченко отказался защищать Виктора Тетюцкого, которого обвиняют в организации теракта у Дворца Спорта в Харькове. Об этом защитник заявил в здании суда, передает UA:Харків.

"Дело в том, что я не специализируюсь на преступлениях против общественной безопасности, в связи с чем я отказываюсь от осуществления своих полномочий в этом уголовном производстве", - объяснил Шевченко.

Обвиняемый решению защитника не возражал.

  • 2 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.
  • В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

Читайте также: Теракт в Харькове. Прошла акция против выдачи РФ обвиняемых: фото

Напишите нам
теракт Харьков Дворец спорта Виктор Тетюцкий антон шевченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 