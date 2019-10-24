Теракт в Харькове. Адвокат отказался защищать обвиняемого

Виктор Тетюцкий (фото - UA:Харків)

Адвокат Антон Шевченко отказался защищать Виктора Тетюцкого, которого обвиняют в организации теракта у Дворца Спорта в Харькове. Об этом защитник заявил в здании суда, передает UA:Харків.

"Дело в том, что я не специализируюсь на преступлениях против общественной безопасности, в связи с чем я отказываюсь от осуществления своих полномочий в этом уголовном производстве", - объяснил Шевченко.

Обвиняемый решению защитника не возражал.

2 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.

В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

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