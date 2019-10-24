Теракт в Харькове. Адвокат отказался защищать обвиняемого

Адвокат Антон Шевченко отказался защищать Виктора Тетюцкого, которого обвиняют в организации теракта у Дворца Спорта в Харькове. Об этом защитник заявил в здании суда, передает UA:Харків.
"Дело в том, что я не специализируюсь на преступлениях против общественной безопасности, в связи с чем я отказываюсь от осуществления своих полномочий в этом уголовном производстве", - объяснил Шевченко.
Обвиняемый решению защитника не возражал.
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