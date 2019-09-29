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Теракт в Харькове. Прошла акция против выдачи РФ обвиняемых: фото

Теракт в Харькове. Прошла акция против выдачи РФ обвиняемых: фото - Фото
Фото: radiosvoboda.org
29.09.2019, 08:37

В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

В Харькове 28 сентября протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Свобода.

Около 200 представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены Апелляционного суда.

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Поводом для проведения акции стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских заложников в РФ.

Фото: radiosvoboda.org

Они отметили, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о "безнаказанности совершения терактов на территории Украины".

Протестующие заявили, что акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.

Накануне акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

  • 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.
  • В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.
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