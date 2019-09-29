Теракт в Харькове. Прошла акция против выдачи РФ обвиняемых: фото

Фото: radiosvoboda.org

В Харькове 28 сентября протестовали против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Свобода.

Около 200 представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены Апелляционного суда.

Читайте также: Теракт в Харькове. Обвиняемых могут выдать РФ – адвокаты

Поводом для проведения акции стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских заложников в РФ.

Фото: radiosvoboda.org

Они отметили, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о "безнаказанности совершения терактов на территории Украины".

Протестующие заявили, что акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.

Накануне акции представители общественных организаций написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.