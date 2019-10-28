Пограничники поймали контрабандистов, строивших мост: видео, фото

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Одного из контрабандистов задержали, еще несколько человек скрылись на территории РФ

Сотрудники Государственной пограничной службы раскрыли планы якобы группы контрабандистов, которые прокладывали мост через болото с целью подготовить проезд авто. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Одного из контрабандистов, гражданина Украины, задержали. Еще несколько человек скрылись на территории РФ.

"Но уже утром контрабандисты снова пытались тайно пробраться автомобилем через лес. Однако задуманное им не удалось. В авто без номерных знаков пограничники нашли мешки со строительными материалами, электрооборудованием и парфюмерией", - заявляют в пресс-службе.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и владельца транспортного средства.

  • В октябре глава ГПСУ рассказал о судьбе проекта "Стена": Будем менять формат.
  • Сообщалось о выполнении трети работ по проекту "Стена", который начали реализовывать в сентябре 2014 года при правительстве Арсения Яценюка, и их завершение планировалось к 2021-му.

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Теги: гпсу, контрабанда, мост, болото
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