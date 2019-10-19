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Глава ГПСУ о судьбе проекта "Стена": Будем менять формат

Глава ГПСУ о судьбе проекта "Стена": Будем менять формат - Фото
Сергей Дейнеко (фото - пресс-служба ГПСУ)
19.10.2019, 19:46

Дейнеко выступил за применение технических средств охраны границы

Формат инженерного обустройства государственной границы со страной-агрессором РФ  в рамках проекта "Стена" будет изменен. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает 24 канал.

Дейнеко подчеркнул, что обустраивать границу с Россией "бесспорно, нужно". Проект "Стена", по его словам, уже практически завершен в Харьковской области, работы идут в Черниговской и Луганской. "Почему-то совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе", - добавил он и сказал, что вскоре в ходе визита на место изучит этот вопрос.

"Конечно, мы будем менять формат этого инженерного обустройства. Я за то, чтобы мы все же больше применяли именно технические средства охраны. Чтобы минимизировать человеческий фактор. Чтобы мы не зависели от возможно коррумпированного пограничника, который увидит или не увидит, что происходят нарушения или попытки нарушения государственной границы", - рассказал глава ГПСУ.

В качестве таких техсредств он привел в пример камеры, тепловизоры и сейсмодатчики. 

  • По состоянию на 10 апреля 2019 года, Госпогранслужба потратила на линию фортификационных укреплений на границе с РФ уже 1,3 млрд грн.
  • Сообщалось о выполнении трети работ по проекту "Стена", который начали реализовывать в сентябре 2014 года при правительстве Арсения Яценюка, и их завершение планировалось к 2021-му.

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госпогранслужба проект стена госграница Сергей Дейнеко
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