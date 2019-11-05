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Одесса. Окружной админсуд в седьмой раз возглавил Глуханчук

Одесса. Окружной админсуд в седьмой раз возглавил Глуханчук - Фото
Олег Глуханчук (фото - odessamedia.net)
05.11.2019, 16:59

Олег Глуханчук является председателем Одесского окружного административного суда на протяжении 14 лет

Сегодня по итогам тайного голосования главой Одесского окружного административного суда в седьмой раз избрали Олега Глуханчука. Об этом сообщает Думская.

Кандидатура Глуханчука была единственной, вынесенной на голосование. За него проголосовали 25 из 29 присутствующих судей.

Местные СМИ уточнили, что Глуханчука избрали на три года. Он подчеркнул, что "эти три года – последние", и они нужны ему для того, чтобы "закончить все, что было начато".

Глуханчук является председателем Одесского окружного административного суда на протяжении уже 14 лет. 

Авторы проекта Стоп коррупции сообщали, в 2009 году народные депутаты инициировали увольнение Глуханчука за якобы факты давления на судей, злоупотребления полномочиями, коррупции, организации рейдерских захватов. В 2014 году, по данным расследователей, он подозревался в организации коррупционной схемы по приватизации участка побережья Черного моря вместе с причалом.

В 2015 году было открыто уголовное производство за недостоверное декларирование, поскольку судья дважды не внес в документ дом стоимостью 7 млн грн.

В феврале 2017 года полиция остановила автомобиль Глуханчука, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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одесса окружной админсуд Олег Глуханчук
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