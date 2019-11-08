Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одесса. Памятник архитектуры остался без атланта: фото

Одесса. Памятник архитектуры остался без атланта: фото - Фото
Фото: Михаил Козоровицкий/Думская
08.11.2019, 09:00

Мэрия обещает восстановить памятник архитектуры

В Одессе атлант, украшавший лоджию третьего этажа дома №18 по Елисаветинской, исчез. Об этом сообщает Думская.

Здание на углу Преображенской является памятником архитектуры и фигурирует в документах как "доходный дом Инбер".

В городском управлении охраны памятников рассказали, что правосторонняя фигура еще 1 ноября упала на балконную плиту и раскололась на множество кусков.

По словам чиновников, образовавшиеся гипсовые обломки нецелесообразно использовать в качестве материала для восстановления поврежденного элемента архитектурного декора здания.

Они обещают восстановить элемент декора, поэтому будут использованы графические материалы научно-проектной документации ремонтно-реставрационных работ, проводившихся на здании-памятнике в 2011 году.

Лоджия до разрушения атланта (фото - Михаил Козоровицкий/Думская)

Также учтут результаты обмеров сохранившейся левосторонней кариатиды на лоджии третьего этажа.

Справка. Доходный дом Инбер был построен в 1901-1902 годах по проекту архитектора Ландесмана. Ниша угловой части памятника первоначально была расписана узорами, а в советское время закрашена. На пороге парадного подъезда выложена надпись «Salve». Потолок подъезда украшал живописный плафон, тоже закрашенный в советское время.

  • ноября мэр города Геннадий Труханов заявил, что демонтаж памятного знака советскому маршалу Георгию Жукову со здания облвоенкомата – это "плевок в лицо одесситам".

Напишите нам
одесса памятник фото атлант
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 