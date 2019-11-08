Одесса. Памятник архитектуры остался без атланта: фото

Фото: Михаил Козоровицкий/Думская

В Одессе атлант, украшавший лоджию третьего этажа дома №18 по Елисаветинской, исчез. Об этом сообщает Думская.

Здание на углу Преображенской является памятником архитектуры и фигурирует в документах как "доходный дом Инбер".

В городском управлении охраны памятников рассказали, что правосторонняя фигура еще 1 ноября упала на балконную плиту и раскололась на множество кусков.

По словам чиновников, образовавшиеся гипсовые обломки нецелесообразно использовать в качестве материала для восстановления поврежденного элемента архитектурного декора здания.

Они обещают восстановить элемент декора, поэтому будут использованы графические материалы научно-проектной документации ремонтно-реставрационных работ, проводившихся на здании-памятнике в 2011 году.

Лоджия до разрушения атланта (фото - Михаил Козоровицкий/Думская)

Также учтут результаты обмеров сохранившейся левосторонней кариатиды на лоджии третьего этажа.

Справка. Доходный дом Инбер был построен в 1901-1902 годах по проекту архитектора Ландесмана. Ниша угловой части памятника первоначально была расписана узорами, а в советское время закрашена. На пороге парадного подъезда выложена надпись «Salve». Потолок подъезда украшал живописный плафон, тоже закрашенный в советское время.