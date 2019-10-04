Одесский аэропорт закупает телетрапы

Фото: dumskaya.net

Общество с ограниченной ответственностью Международный аэропорт Одесса объявило тендер на закупку телескопических галерей, которые предназначены для перемещения пассажиров авиалайнеров из здания терминала аэропорта непосредственно в салон самолета. Об этом сообщает Думская.

На авиационном языке это приспособление называется "пассажирский посадочный бридж" (ППБ, - ред.)

"Оно может поворачиваться, выдвигаться, втягиваться, подниматься и опускаться, за счет чего обеспечивается стыковка пассажирского тоннеля с различными типами воздушных судов", - отмечается в сообщении

Всего планируется приобрести четыре телетрапа. Их установят на новом перроне, который месяц назад начали строить позади здания нового терминала.

Открытие тендерных пакетов состоится 6 ноября.

Сегодня утром грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова. По информации з амминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, у него закончилось топливо. В результате происшествия погибли пять человек.

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