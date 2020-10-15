ОГП: В Одессе раскрыли сеть борделей, которую организовал полицейский – фото

В Одессе полицейского и еще семерых человек подозревают в организации сети борделей, им вручили подозрения и сейчас решается вопрос о мере пресечения

Офис генпрокурора заявил о раскрытии сети борделей в Одессе, которую организовал оперативник областного управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Полицейского подозревают в сутенерстве, создании и управлении преступной организацией, местами разврата и сводничества. О подозрении сообщили еще семерым лицам.

По данным следствия, подозреваемые обеспечивали деятельность по предоставлению интимных услуг в борделях в Одессе и области, получая "систематическую прибыль". Полицейский, организовав такую деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые искали девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подыскивали помещения для предоставления платных услуг интимного характера.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

В декабре 2019-го СБУ заявила, что начальник отдела "полиции морали" Киева крышевал бордели.

Владислав Сердюк

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