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ОГП: В Одессе раскрыли сеть борделей, которую организовал полицейский – фото

15.10.2020, 13:10
ОГП: В Одессе раскрыли сеть борделей, которую организовал полицейский – фото - Фото
В Одессе раскрыли бордель (Фото - пресс-служба ОГП)

В Одессе полицейского и еще семерых человек подозревают в организации сети борделей, им вручили подозрения и сейчас решается вопрос о мере пресечения

Офис генпрокурора заявил о раскрытии сети борделей в Одессе, которую организовал оперативник областного управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Полицейского подозревают в сутенерстве, создании и управлении преступной организацией, местами разврата и сводничества. О подозрении сообщили еще семерым лицам. 

По данным следствия, подозреваемые обеспечивали деятельность по предоставлению интимных услуг в борделях в Одессе и области, получая "систематическую прибыль". Полицейский, организовав такую деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые искали девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подыскивали помещения для предоставления платных услуг интимного характера. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Владислав Сердюк
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