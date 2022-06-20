Оккупанты достроили переправу через реку Оскол в Харьковской области – Схемы

Российские оккупанты достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщает программа Схемы со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня.

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Издание отмечает, что спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу оккупантов рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

По мнению военных экспертов, к которым обратились журналисты, переправа может быть альтернативой разрушенному мосту для оккупантов, который пока не функционирует.

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал еще 3 июня.

6 июня Генштаб сообщал, что оккупанты проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

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Наталия Фреик

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