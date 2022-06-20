UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты достроили переправу через реку Оскол в Харьковской области – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 20:12
Оккупанты достроили переправу через реку Оскол в Харьковской области – Схемы - Фото
Фото: Схемы

Российские оккупанты достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщает программа Схемы со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание отмечает, что спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу оккупантов рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Фото: Схемы

По мнению военных экспертов, к которым обратились журналисты, переправа может быть альтернативой разрушенному мосту для оккупантов, который пока не функционирует.

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал еще 3 июня.

Фото: Схемы
  • 6 июня Генштаб сообщал, что оккупанты проводят ремонтные работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

Читайте также: Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
понтонный мост харьковская область армия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 