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Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 10:29

Вражеские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким. Об этом сообщил глава Кировоградской области Андрей Райкович. Он также добавил, что с начала войны область приняла более 43 000 беженцев, из них 6000 – было заселено только вчера.

  • Сегодня был обстрелян Киев, что привело к пожару в центре города.
  • Оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому в Василькове: там детонируют боеприпасы на складе.
  • Также оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова
Дмитрий Смирнов
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