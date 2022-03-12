Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким
12.03.2022, 10:29
Вражеские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким. Об этом сообщил глава Кировоградской области Андрей Райкович. Он также добавил, что с начала войны область приняла более 43 000 беженцев, из них 6000 – было заселено только вчера.
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