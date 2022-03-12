Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким

Вражеские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким. Об этом сообщил глава Кировоградской области Андрей Райкович. Он также добавил, что с начала войны область приняла более 43 000 беженцев, из них 6000 – было заселено только вчера.

Сегодня был обстрелян Киев, что привело к пожару в центре города.

Оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому в Василькове: там детонируют боеприпасы на складе.

Также оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова

Дмитрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.