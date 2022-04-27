Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: вспыхнул пожар в Зеленодольске – видео

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Российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

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В результате ночного обстрела на одном предприятии энергетической инфраструктуры начался пожар и произошла утечка смазочных материалов. Пожар тушили несколько часов.

По информации ОВА, один работник предприятия ранен, он находится сейчас в больнице.

Дополнено в 09:33:

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в результате массированного обстрела оккупанты попали в Зеленодольскую ТЭЦ и крупный элеватор в селе Марьянское. Пожар на объектах удалось погасить

Вилкул оценил разрушения на предприятиях как значительные, период на восстановление пока уточняется.

26 апреля оккупанты обстреляли временно оккупированную Васильевку в Запорожской области и обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

26 апреля противник продолжал обстреливать Харьков и область. В результате обстрелов три человека погибли, семеро получили ранения.

Наталия Фреик

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