Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты обстреляли из пушек кладбище в Попасной - штаб ООС: фото

Оккупанты обстреляли из пушек кладбище в Попасной - штаб ООС: фото - Фото
Фото: штаб ООС
20.02.2020, 16:39

Разрушено более 10 могил

Российские оккупационные войска 18 февраля обстреляли из пушек кладбище в Попасной в Луганской области. Об этом сообщил штаб ООС.

Обстрел велся из запрещенной минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, в результате повреждено более 10 могил.

Штаб ООС оценивает обстрел кладбища как очередное подтверждение пренебрежительного отношения оккупационных сил общепринятыми нормами морали. "Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.

Фото: штаб ООС

  • В мае 2019 года боевики обстреляли окрестности Водяного Донецкой области с применением крупнокалиберного вооружения, которое подлежит отводу от линии разграничения согласно минским соглашениям.

Читайте также: Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный

Еще по теме
Напишите нам
Попасная кладбище обстрел российские оккупационные войска
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 