Оккупанты обстреляли из пушек кладбище в Попасной - штаб ООС: фото

Российские оккупационные войска 18 февраля обстреляли из пушек кладбище в Попасной в Луганской области. Об этом сообщил штаб ООС.
Обстрел велся из запрещенной минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, в результате повреждено более 10 могил.
Штаб ООС оценивает обстрел кладбища как очередное подтверждение пренебрежительного отношения оккупационных сил общепринятыми нормами морали. "Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.
Фото: штаб ООС
Читайте также: Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный