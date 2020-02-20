Оккупанты обстреляли из пушек кладбище в Попасной - штаб ООС: фото

Фото: штаб ООС

Российские оккупационные войска 18 февраля обстреляли из пушек кладбище в Попасной в Луганской области. Об этом сообщил штаб ООС.

Обстрел велся из запрещенной минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, в результате повреждено более 10 могил.

Штаб ООС оценивает обстрел кладбища как очередное подтверждение пренебрежительного отношения оккупационных сил общепринятыми нормами морали. "Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.

Фото: штаб ООС

В мае 2019 года боевики обстреляли окрестности Водяного Донецкой области с применением крупнокалиберного вооружения, которое подлежит отводу от линии разграничения согласно минским соглашениям.

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