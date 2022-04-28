Оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя более 30 000 человек – глава ОВА

Российские оккупанты принудительно депортировали более 30 000 мариупольцев на подконтрольные территории РФ. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга в медиацентре "Украина" в четверг.

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Кириленко заявил, что оккупанты под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории везут их в так называемые фильтрационные лагеря.

По словам Кириленко, эти фильтрационные лагеря расположены вблизи города Мариуполь, в населенных пунктах вдоль побережья Азовского моря.

"Вывозят туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины", — рассказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА также добавил, что оккупанты раздают жителям Мариуполя справки собственного образца, после чего принудительно вывозят на территории оккупированного Донбасса или на территорию России.

Он также уточнил, что с начала полномасштабного вторжения России из Мариуполя эвакуировались 270 000 горожан железной дорогой и 80 000 – эвакуировались автобусами или машинами на подконтрольные Украине территории.

Относительно количества эвакуированных детей и сколько еще детей находятся в заблокированном Мариуполе нет данных, сообщил глава Донецкой ОВА.

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Наталия Фреик

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