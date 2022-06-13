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Оккупанты штурмовали приграничные села в 25 км от Харькова, частично успешно – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 07:59
Оккупанты штурмовали приграничные села в 25 км от Харькова, частично успешно – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Российская армия вела штурмовые действия на северо-восток и на восток от Харькова, закрепилась на окраине одного из сел возле границы. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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"Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине", – пишут военные.

Оккупанты штурмовали приграничные села в 25 км от Харькова, частично успешно – Генштаб

Помимо этого, в Харьковской области враг совершил дистанционное минирование возможных путей контрнаступления украинцев в районе села Петровка – это 20 км восточнее Старого Салтова на берегу Печенежского водохранилища на Северском Донце.

  • В рамках контрнаступления силы обороны Украины в мае оттеснили российские войска в Харьковской области на север и восток, кое-где до границы.
  • Россияне тянут десятки единиц техники в направлении Северодонецка.

Читайте также: Войска РФ разрушили мосты через Северский Донец, а надо бы стремиться захватить их – ISW

Евгений Пилипенко
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война харьковская область сводка генштаб Избицкое Старый Салтов Терновая
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