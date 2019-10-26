В Днепропетровской области заключенный убил конвоира

Арест (фото - depositphotos.com)

В Днепропетровской области на пути следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих-конвоиров. Об этом сообщает пресс-служба Центрального территориального управления Национальной гвардии в Facebook.

По данным пресс-службы, во время конвоирования гражданин, который был осужден к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью их разоружения и дальнейшего побега. Нападавшего удалось обезвредить, однако в результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение.

По факту произошедшего, назначено служебное расследование.

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